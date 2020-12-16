Зеленский похвастался новогодними поздравлениями от школьников — в комментариях ему напомнили о реальных проблемах страны

Президент Владимир Зеленский опубликовал письма с новогодними поздравлениями от учеников 6-Б класса одной из школ с. Вербки Волынской области. В комментариях ему посоветовали обратить внимание на протесты ФОПов и другие проблемы страны.

Такой пост он сделал в Facebook.

“6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные Я обязательно приеду еще!” – написал Зеленский.

Ученики поблагодарили президента за отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион, новую столовую и высказали пожелание, чтобы в Украине наступил мир.

В комментариях президента обвинили в инфантильности и посоветовали обратить внимание на то, что происходит на Майдане.