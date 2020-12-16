Зеленский похвастался новогодними поздравлениями от школьников — в комментариях ему напомнили о реальных проблемах страны

Такой пост он сделал в Facebook.
“6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные Я обязательно приеду еще!” – написал Зеленский.
Ученики поблагодарили президента за отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион, новую столовую и высказали пожелание, чтобы в Украине наступил мир.
В комментариях президента обвинили в инфантильности и посоветовали обратить внимание на то, что происходит на Майдане.
Напомним, что утром, 15 декабря, под стенами Верховной Рады снова собрались на акцию протеста активисты движения #SaveФОП. После митинга под парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских.
К вечеру участники протеста начали расходиться, однако около двух сотен человек приняли решение остаться ночевать на Майдане Незалежности. На месте был организован пункт раздачи еды, установлены палатки.
- В монобольшинстве “Слуга народа” считают, что за митингами ФЛП стоит “Оппозиционная платформа – За життя”.