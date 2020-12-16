Covid-19 Украина

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Зеленский похвастался новогодними поздравлениями от школьников — в комментариях ему напомнили о реальных проблемах страны

Президент Владимир Зеленский опубликовал письма с новогодними поздравлениями от учеников 6-Б класса одной из школ с. Вербки Волынской области. В комментариях ему посоветовали обратить внимание на протесты ФОПов и другие проблемы страны.

Среда, 16 декабря 2020, 11:09

Такой пост он сделал в Facebook.

“6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные Я обязательно приеду еще!” – написал Зеленский.

Ученики поблагодарили президента за отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион, новую столовую и высказали пожелание, чтобы в Украине наступил мир.

В комментариях президента обвинили в инфантильности и посоветовали обратить внимание на то, что происходит на Майдане.

Напомним, что утром, 15 декабря, под стенами Верховной Рады снова собрались на акцию протеста активисты движения #SaveФОП. После митинга под парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских.

К вечеру участники протеста начали расходиться, однако около двух сотен человек приняли решение остаться ночевать на Майдане Незалежности. На месте был организован пункт раздачи еды, установлены палатки.

  • В монобольшинстве “Слуга народа” считают, что за митингами ФЛП стоит “Оппозиционная платформа – За життя”.

 

Теги: Владимир Зеленский, привітання, SaveФоп

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