Президент Украины Владимир Зеленский выложил в соцсетях фото, на котором позирует с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Фото разместили в личном профиле Главы государства.

“Сближаем мир. Делаем это вместе!”, – написал Президент.

Фото было сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В комментариях к снимку пользователи соцсети попросили Зеленского передать Цукербергу просьбу – “забанить всех порохоботов”.

Также у него поинтересовались, почему он избегает встречи с пятым украинским президентом Петром Порошенко, который успел провести более 15 международных встреч, пока Зеленский “селфится с кумиром миллионов”.

Вспомнили Президенту и его привычку отдыхать в странах, куда он летает с государственными и официальными визитами.

Украинцы написали, что теперь Главе государства непременно необходимо сделать фото с пингвинами и белыми медведями, чтобы “сблизить два полюса Земли”.

Нашлось в комментариях и фото мэра Киева Виталия Кличко с Цукербергом.

“Беги, Марк, беги”, – написал один из пользователей соцсети.

Важно напомнить, что организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в день ее открытия опубликовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”. В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона. В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом. Текст заявления был удален с официального сайта конференции.

В ответ экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского отреагировать на скандальный “план по достижению мира на Донбассе”, представленный в Мюнхене.