Президент Владимир Зеленский похвастался подарком, который ему подарили дети из "украинского Нью-Йорка" - прифронтового поселка на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На фото, опубликованном Зеленским, видно, что ему подарили пряник в форме Украины.

“Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая”, – говорится в сообщении.

Однако пользователям Сети не понравилось такое “хвастовство”, особенно на фоне скандала с прослушкой и отставкой премьер-министра Алексея Гончарука, а также высокими зарплатами чиновников.

Напомнили Президенту и о разведении войск.

А напоследок Зеленскому порекомендовали отправить “что-то” главе Офису Президента Андрею Богдану, который сегодня оповестил соцсети о том, что ему “скучно”.

Напомним, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.