Об этом он написал на своей странице в Facebook.
На фото, опубликованном Зеленским, видно, что ему подарили пряник в форме Украины.
“Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая”, – говорится в сообщении.
Однако пользователям Сети не понравилось такое “хвастовство”, особенно на фоне скандала с прослушкой и отставкой премьер-министра Алексея Гончарука, а также высокими зарплатами чиновников.
Напомнили Президенту и о разведении войск.
А напоследок Зеленскому порекомендовали отправить “что-то” главе Офису Президента Андрею Богдану, который сегодня оповестил соцсети о том, что ему “скучно”.
Напомним, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия не считает нарушением, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством.