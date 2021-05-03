Сьогодні, 3 травня, в Варшаві в Королівському замку зустрінуться президенти п'яти країн: Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Естонії Керсті Кальюлайд, Латвії Егілс Левітс і України Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті президента Польщі.

Відзначається, що президентів підпишуть спільну декларацію з нагоди 230-річчя Конституції Речі Посполитої.

“Потім заплановані дебати про майбутнє Європи. Президенти обговорять ситуацію в Європі, спадщина минулого, загальний історичний досвід і поточну співпрацю, спільні цінності та спільне бачення Європи в контексті подій, що відбуваються в даний час на континенті”, – сказав держсекретар канцелярії президента Польщі Войцех Коларський.

Пізніше президент Анджей Дуда проведе двосторонні перемовини: з президентом України Володимиром Зеленським та з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Нагадаємо, що перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі.