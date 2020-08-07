Об этом он сказал сегодня, общаясь с журналистами Марьинке.

“Что касается этого человека, я не знаю, что такое старый человек. Я думаю, что он в возрасте примерно, как я, ему за 40, даже, нет 50 лет. Каждый специалист, глава офиса и каждый руководитель, кто возглавляет то или иное звено власти, может подбирать (себе кадры, – ред.). Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди бежали, которые были во времена Януковича побежали вместе с господином Януковичем. Многие люди остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что не справедливо, всех людей, которые возглавляли то или иное звено во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то из старой власти. Для меня все, кто возглавлял при господине Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные, и в те года были опытные. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы изменить Украину, мне кажется, моральная сторона самое главное. То, чего не хватает многим чиновникам, то, чего не хватает депутатам. Удержаться от соблазна – самая главная черта”, – заявил Зеленский.