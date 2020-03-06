Соответствующий пост Мендель опубликовала в своем Instagram.
“Завтра у Президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов”, — написала Мендель.
Также пресс-секретарь главы государства опубликовала “тизер” — два совместных с Зеленским фото.
“На обложке, конечно, только президент”, — уточнила Мендель.
О каком именно журнале идет речь Мендель не сообщила. Но ранее стало известно, что Президент Зеленский дал интервью ежедневной британской газете The Guardian, полный текст которого будет опубликован в субботу, 7 марта. Вероятно, именно об этом журнале идет речь.
Сегодня, 6 марта, на сайте издания появились выдержки из интервью с Владимиром Зеленским. В беседе с журналистами Зеленский, в частности, рассказал, что ему “тяжело слышать”, что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится. Также Зеленский выразил обеспокоенность восстановлением отношений между Францией и Россией и заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.
- В декабре журнал Time разместил на обложке своего европейского декабрьского номера фото Президента Украины Владимира Зеленского.
- Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп попали на обложку выпуска под названием “Лицо года” журнала The Week.