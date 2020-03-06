Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель похвасталась совместным с Владимиром Зеленским фото для журнала, на обложке которого глава государства скоро появится.

Соответствующий пост Мендель опубликовала в своем Instagram.

“Завтра у Президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов”, — написала Мендель.

Также пресс-секретарь главы государства опубликовала “тизер” — два совместных с Зеленским фото.

“На обложке, конечно, только президент”, — уточнила Мендель.

О каком именно журнале идет речь Мендель не сообщила. Но ранее стало известно, что Президент Зеленский дал интервью ежедневной британской газете The Guardian, полный текст которого будет опубликован в субботу, 7 марта. Вероятно, именно об этом журнале идет речь.

Сегодня, 6 марта, на сайте издания появились выдержки из интервью с Владимиром Зеленским. В беседе с журналистами Зеленский, в частности, рассказал, что ему “тяжело слышать”, что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится. Также Зеленский выразил обеспокоенность восстановлением отношений между Францией и Россией и заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.