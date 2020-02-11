Видео опубликовано на Facebook-странице ОПУ.

Глава государства рассказал, что такое ответственность для президента Украины и каким людям он доверяет. Он также заявил, что ему нравится быть президентом.

“Мне нравится быть президентом. Для меня это ответственность. Я хочу помочь. А президентство дает возможности. Где я могу каждый день что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день, то мне это нравится”, – сказал Зеленский.

На видео можно увидеть, как Зеленский приезжал недавно в Верховную Раду и встречался со “слугами народа”.

Рассказал, по какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме и объяснил, почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым за 40.

“Систематически, много лет было так, что не работает организм под названием страна. Всегда все было в ручном режиме”, – сказал Зеленский.

Он также отметил, что его команда должна сделать все то, что обещала: “Мы должны сделать все, что обещали: закончить войну, смартфоны, новый Избирательный кодекс, новая налоговая система”.

Зеленский также выразил надежду, что за четыре года у его команды получится сделать в Украине среднюю зарплату на уровне Польши. “Я очень хочу верить, что за эти четыре с половиной года, может сможем осуществить эту мечту”, – сказал Президент.

Один робочий день Президента України. Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 11 лютого 2020 р.

Зеленский отметил, что для него дни стали длиннее намного: “Все дни сложные. День перед заявлением, что я иду в президенты – был не сложным. После жизнь во всем полностью поменялась. Такое ощущение, что за день проживаешь месяц. Я не жалуюсь, что эта жизнь стала сложнее, чем та, но есть такое ощущение. Просто [жизнь] новая, другая”.