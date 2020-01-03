Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.
Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от “Квартала 95” 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.
Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.
Стоит отметить, что согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от “Квартала ТВ”.
А за 2018 – 4 тыс. гривен роялти от “Квартала ТВ”.
- Ранее журналисты программы “Схемы” обнародовали расследование, в котором указали что Владимир Зеленский до сих пор владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы. По данным “Схем”, несколько фильмов Зеленского вышли в прокат и в 2015-м, и в 2016-м годах (уже после начала агрессии РФ против Украины). Речь, в частности, идет о лентах: “Между нами девочками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 лучших свиданий” (2016)”. Кроме того, кипрская компания Green Family LTD снимает и планирует выпустить в 2019 году в РФ триллер “Вниз”, который также финансируется из госбюджета России.
18 января кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ответ на расследование программы “Схемы” о его бизнесе в России заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.
- Впоследствии Иван Баканов проинформировал, что бизнес в России Владимира Зеленского связан с получением роялти за старые фильмы.
- 19 января стало известно, что Владимир Зеленский признал наличие бизнеса в России, связанного с получением роялти за старые фильмы. Он, в частности, подтвердил, что в РФ в данный момент продолжает работать компания “Green films”, принадлежащая кипрской компании “Green Family LTD” (в которой он выступает совладельцем). Зеленский заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании.