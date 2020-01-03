Президент Владимир Зеленский задекларировал почти 5 млн гривен роялти от "Квартала 95".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.

Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от “Квартала 95” 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.



Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Стоит отметить, что согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от “Квартала ТВ”.

А за 2018 – 4 тыс. гривен роялти от “Квартала ТВ”.