Зеленский получил три списка кандидатов на должность главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский получил три списка с предложенными кандидатами на должность главы Национального банка Украины от представителей банковского сектора.

Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в Одесской области.

“Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы Нацбанка. – ред.), и их личное впечатление через эту ситуацию. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков”, – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины.

“Все три списка, которые предложили эти три “столы” банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какие у них доходы и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил”, – отметил президент.

Зеленский также рассказал об отношениях со Смолием.

“У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне”, – заявил он.