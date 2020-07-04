Covid-19 Украина

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Зеленский получил три списка кандидатов на должность главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский получил три списка с предложенными кандидатами на должность главы Национального банка Украины от представителей банковского сектора.

Суббота, 4 июля 2020, 15:15

Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в Одесской области.

“Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы Нацбанка. – ред.), и их личное впечатление через эту ситуацию. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков”, – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины.

“Все три списка, которые предложили эти три “столы” банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какие у них доходы и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил”, – отметил президент.

Зеленский также рассказал об отношениях со Смолием.

“У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне”, – заявил он.

  • Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
  • Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
  • Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.

 

Теги: Владимир Зеленский, , Яков Смолий, Нацбанк

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