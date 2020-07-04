Зеленский получил три списка кандидатов на должность главы Нацбанка

Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в Одесской области.
“Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы Нацбанка. – ред.), и их личное впечатление через эту ситуацию. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков”, – сказал Зеленский.
Он также рассказал, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины.
“Все три списка, которые предложили эти три “столы” банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какие у них доходы и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил”, – отметил президент.
Зеленский также рассказал об отношениях со Смолием.
“У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне”, – заявил он.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.