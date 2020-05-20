Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его каденции на посту Главы государства, в стране достроят все государственные дороги.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы в разы, а именно в 9 раз увеличили количество дорог, которые мы построили. И это все не принимая во внимание проблемы, экономический кризис, невзирая на COVID-19… Наша задача построить все государственные дороги. которые объединять нашу страну и будут витриной нашей европейской страны. А это 25 тысяч приоритетных дорог. Я до конца своей каденции, сколько она там будет, уверен, что достроим все государственные дороги”, – сказал Зеленский.

Что касается местных дорог, то, по словам Зеленского, там ситуация со строительством не такая быстрая.

“К сожалению, мы на это не можем повлиять…пока. Но будут местные выборы и, думаю, у нас там появится влияние”, – отметил Зеленский.

А еще он подчеркнул, что хотел бы, чтобы его запомнили, как президента, после которого в стране появились дороги.

“Я собираюсь жить в этой стране и после своей каденции. Я хочу ездить по этим дорогам и чтобы мне не было стыдно”, – подытожил Глава государства.