Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.
Зеленский рассказал, что с 1 апреля Правительство “будет готово” выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000, в связи с пандемией коронавируса.
“А с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий”, – добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров выплатить пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен, дополнительно 1 тысячу гривен.
- Министр охраны здоровья Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса “умрут все пенсионеры”. После Емец уточнил свое высказывание относительно уязвимости пенсионеров к коронавирусу.