Президент Владимир Зеленский заявил, что Правительство готово доплатить пенсионерам, получающим менее 5000 гривен, а в мае индексирует пенсии.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

Зеленский рассказал, что с 1 апреля Правительство “будет готово” выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000, в связи с пандемией коронавируса.

“А с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий”, – добавил он.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров выплатить пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен, дополнительно 1 тысячу гривен.