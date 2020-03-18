Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

Зеленский рассказал, что с 1 апреля Правительство “будет готово” выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000, в связи с пандемией коронавируса.

“А с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий”, – добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров выплатить пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен, дополнительно 1 тысячу гривен. 