Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства.
Зеленский заявил, что новый глава Нацбанка будет “независимым технократом, придерживающимся независимого курса Нацбанка”.
В пресс-службе Президента сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которой они обсудили продолжение активного сотрудничества.
“Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период”, – сказал Зеленский во время разговора.
Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by – важный приоритет для Украины.
Во время разговора он отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Президент заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.
Также Зеленский выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и возобновлению банковского кредитования в Украине.
“Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора”, – заявил Президент.
Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры являются профессионализм, честность и безупречная репутация.
Во время общения Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.
- Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.