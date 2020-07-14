Президент Владимир Зеленский пообещал главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели определится с кандидатурой нового главы Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства.

Зеленский заявил, что новый глава Нацбанка будет “независимым технократом, придерживающимся независимого курса Нацбанка”.

В пресс-службе Президента сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которой они обсудили продолжение активного сотрудничества.

“Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период”, – сказал Зеленский во время разговора.

Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by – важный приоритет для Украины.

Во время разговора он отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Президент заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.

Также Зеленский выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и возобновлению банковского кредитования в Украине.

“Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора”, – заявил Президент.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры являются профессионализм, честность и безупречная репутация.

Во время общения Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.