Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается помощи нашим гражданами из-за COVID-19. Все очень непросто. Мы не печатаем деньги. Мы не США… Что касается бизнеса, то вы знаете, что программа “доступные кредиты 5-7-9″ заработала”, – сказал Зенленский.

Он подчеркнул, что сейчас кризис не в Украине, а в мире.

“Мы год работаем над тем, чтобы у нас были нормальные европейские кредиты. “5-7-9″ – это программа, в которой люди могут взять кредиты в национальной валюте не под 25%, не под 30%, а под – 5%, 7%, 9%… Я уже год борюсь за то, чтобы у нас ипотека была под 10%. Поэтому в ближайшее время впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина под 10%. Мне кажется, что это большая победа”, – сказал президент Зеленский.