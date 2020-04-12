Президент Владимир Зеленский пообещал минимум миллион долларов тем, кто сможет создать вакцину против коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов”, – рассказал Ляшко.