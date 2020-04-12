Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
“Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов”, – рассказал Ляшко.
- Ранее австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили, что антипаразитарный препарат ивермектин в течение 48 часов может подавлять присутствие COVID-19 в клетках организма.
- Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на предложение французских врачей тестировать вакцину от коронавируса COVID-19 на жителях Африки.