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Зеленский пообещал наказать организаторов «дикарских» акций из-за эвакуации 

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности организаторов вчерашних акций протеста, связанных с эвакуацией граждан из Китая. 

Пятница, 21 февраля 2020, 20:45

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном Офисом Президента.

“Некоторые сознательно и намеренно сеяли среди людей панику, а затем подстрекали к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность”, — сказал он.

Глава государства также сообщил, что акции протеста якобы были организованы его политическими оппонентами, как и страйки против рынка земли. 

“Я рад, что не только правоохранительные органы, а и само общество начало детально разбираться во вчерашней ситуации. Все фото- и телекамеры зафиксировали лицо многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как важные аграрии, выступающие против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, наверное, готовится к новым спектаклям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие момент ей нужно не фейковый, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения общие. И ответственность общая. Для кого-то — политическая, а для кого-то — криминальная”, — заявил Зеленский.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. 

Теги: акции протеста, Владимир Зеленский, уголовная ответственность, коронавирус, Новые Санжары

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