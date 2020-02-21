Зеленский пообещал наказать организаторов «дикарских» акций из-за эвакуации 

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном Офисом Президента.
“Некоторые сознательно и намеренно сеяли среди людей панику, а затем подстрекали к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность”, — сказал он.
Глава государства также сообщил, что акции протеста якобы были организованы его политическими оппонентами, как и страйки против рынка земли.
“Я рад, что не только правоохранительные органы, а и само общество начало детально разбираться во вчерашней ситуации. Все фото- и телекамеры зафиксировали лицо многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как важные аграрии, выступающие против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, наверное, готовится к новым спектаклям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие момент ей нужно не фейковый, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения общие. И ответственность общая. Для кого-то — политическая, а для кого-то — криминальная”, — заявил Зеленский.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
- #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.