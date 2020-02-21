Зеленский пообещал наказать организаторов «дикарских» акций из-за эвакуации 

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном Офисом Президента.

“Некоторые сознательно и намеренно сеяли среди людей панику, а затем подстрекали к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность”, — сказал он.

Глава государства также сообщил, что акции протеста якобы были организованы его политическими оппонентами, как и страйки против рынка земли.

“Я рад, что не только правоохранительные органы, а и само общество начало детально разбираться во вчерашней ситуации. Все фото- и телекамеры зафиксировали лицо многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как важные аграрии, выступающие против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, наверное, готовится к новым спектаклям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие момент ей нужно не фейковый, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения общие. И ответственность общая. Для кого-то — политическая, а для кого-то — криминальная”, — заявил Зеленский.