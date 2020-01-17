Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента Украины.
“Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно”, – отметили в ОПУ.
Согласно Конституции Украины, президент не имеет полномочий рассматривать отставку премьера – это прерогатива Парламента.
Статья 115 Конституции Украины: Отставка Кабинета Министров Украины вследствие отставки Премьер-министра Украины
- Премьер-министр Украины имеет право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке.
- Верховная Рада Украины рассматривает вопрос об отставке Премьер-министра Украины не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такая заявление поступило в межсессионный период.
- Премьер-министр Украины освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады Украины.
- Сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.
- Ранее сообщалось, что народные депутаты от “Слуги народа” призывают Службу безопасности Украины расследовать появление в Сети аудиозаписей якобы совещания у Премьер-министра Алексея Гончарука.