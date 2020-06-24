Об этом он заявил в своем видеообращении.
По словам главы государства, украинские власти обязательно восстановят разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.
“Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: либо восстановим разрушенное, либо найдем новое”, – заявил Президент.
- Сегодня, 24 июня, по всей Украине, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди. В Карпатах – штормовое предупреждение – ожидается прохождение максимального уровня воды.