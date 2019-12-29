Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что расследование "дела Майдана" будет завершено, несмотря на освобождение и обмен пяти экс-"беркутовцев".

Об этом глава государства проинформировал во время брифинга в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Зеленского, пятеро бывших “беркутовцев” “очень неплохо жили эти пять лет”.

“Они не такие, как наши, не худые, не битые другими людьми”, – заявил он.

Глава государства также пообещал “разобраться”, почему “беркутовцам” за пять лет не вынесли приговоры.

“Почему были без приговоров – мы разберемся. Это никак не будет влиять на дела Майдана. Пока что все, что мы обещаем – мы делаем. Дело Майдана мы завершим, обязательно”, – заверил он.

Зеленский добавил, что неоднократно встречался с родными Героев Небесной сотни.

“Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Мы не можем этого сделать. Но мы могли вернуть живых. И я уверен, что это приоритет”, – отметил он.

(На видео – с 2:30)