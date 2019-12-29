Об этом глава государства проинформировал во время брифинга в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.
По словам Зеленского, пятеро бывших “беркутовцев” “очень неплохо жили эти пять лет”.
“Они не такие, как наши, не худые, не битые другими людьми”, – заявил он.
Глава государства также пообещал “разобраться”, почему “беркутовцам” за пять лет не вынесли приговоры.
“Почему были без приговоров – мы разберемся. Это никак не будет влиять на дела Майдана. Пока что все, что мы обещаем – мы делаем. Дело Майдана мы завершим, обязательно”, – заверил он.
Зеленский добавил, что неоднократно встречался с родными Героев Небесной сотни.
“Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Мы не можем этого сделать. Но мы могли вернуть живых. И я уверен, что это приоритет”, – отметил он.
(На видео – с 2:30)
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.