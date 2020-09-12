Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назвать имена владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi и к какой политической партии они принадлежат после местных выборов.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“10 месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог”, – сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Зеленский посчитал владельцев Delfi преступниками, потому что они сказали неправду, в том числе лично ему.

“Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi”, – рассказал президент.

По его словам, государство интересовало, что это за танкер “без опознавательных знаков и флагов”.

“Все боялись и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого “западного”, “современного” танкера”, – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что владельцы не давали убирать танкер, потому что хотели на этом заработать деньги.

“Просто распилить на металл, как эти люди всю жизнь “распиливали” нашу страну”, – отметил он.

Президент обратил внимание, что весь процесс по отбуксировке танкера занял 50 дней, а непосредственно работ – 30 дней.

“Я понимаю, что это долго, но, если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли с самого начала вмешаться и “сломать” эту частную компанию”, – резюмировал Зеленский.

Напомним, 10 сентября танкер Delfi забрали из одесского пляжа “Дельфин”.

Как известно, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.