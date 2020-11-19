Президент Владимир Зеленский заверил послов стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник останется на своей должности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский провел видеовстречу с послами G7 и ЕС, во время которой участники обсудили угрозы, стоящие перед НАБУ из-за решения Конституционного суда.

По словам главы государства, признание отдельных положений закона о бюро неконституционными пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость НАБУ.

“Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности”, – заявил Зеленский.

Кроме того, он также представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса КСУ.

Отдельно президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит стратегическая задача – реформа судебной системы.