Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Так, Зеленский провел видеовстречу с послами G7 и ЕС, во время которой участники обсудили угрозы, стоящие перед НАБУ из-за решения Конституционного суда.
По словам главы государства, признание отдельных положений закона о бюро неконституционными пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость НАБУ.
“Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности”, – заявил Зеленский.
Кроме того, он также представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса КСУ.
Отдельно президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит стратегическая задача – реформа судебной системы.
- Ранее стало известно, что Окружной админсуд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
- Министр юстиции Денис Малюська, комментируя постановление, заявил, что Министерство юстиции не может вносить изменения в Единый государственный реестр. Это могут делали государственные регистраторы.
- Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало решение Окружного административного суда Киева, согласно которому директора НАБУ Артема Сытника должны уволить в течение месяца, и заявило, что планирует его обжаловать.