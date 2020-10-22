Об этом он заявил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.

“Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать не потому, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально. Поэтому вот это уже сплетни”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что в ближайшее время будет смотреть результат работы Кабмина вместе с премьером.

“А чтобы были фундаментальные сплетни, то действительно, в ближайшее время мы смотрим результат вместе с премьером. Есть оценочный формат тех или иных министров и действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить”, – резюмировал президент.