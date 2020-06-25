Об этом он сказал в видеообращении.
“Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены”, – сказал Зеленский.
Он также отметил, что ближайшее время власть рассмотрят полноценную стратегию, привлечет всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно.
“Навсегда или, по крайней мере, на десятилетие вперед”, – добавил президент.
Напомним, что на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.
- В Могилеве-Подольском, что в Винницкой области, 24 июня зафиксировали первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.
- Ранее сообщалось, что в Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, идет эвакуация людей.