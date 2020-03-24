Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства отметил, что Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в нашей стране, а сегодня, в свой день рождения, приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине. Зеленский поздравил Фань Сяньжуна и пожелал крепкого здоровья.

“Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно”, – сказал Президент.

Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР.

Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Ранее сообщалось, что в Украину в ближайшее время поставят тесты для диагностики коронавируса COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований.