Президент Владимир Зеленский попросил главу Европейского банка реконструкции и развития рассмотреть пути поддержки украинского Правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса и предоставления гарантий по таким кредитам.

Об этом речь шла во время телефонного разговора главы государства с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба украинского Президента.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

Зеленский, в частности, проинформировал о мерах, принимаемых Украиной для предотвращения распространения COVID-19, а также сосредоточился на программах социальной помощи и поддержки бизнеса.

“В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам”, – сказал Зеленский.

По данным ОП, собеседники отдельно остановились на обсуждении инфраструктурного проекта, который помог бы создать немало рабочих мест.

Президент напомнил, что в прошлом году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов – 51, объем годовых обязательств достиг более 1 млрд евро. Кроме того, по его словам, в 2019 году Украина имела рекордную выборку средств в объеме 950 млн евро.

Также глава государства приветствовал первый пакет мер ЕБРР по реагированию на кризис на 1 млрд евро, утвержденный в марте этого года – “Пакет солидарности” и выразил надежду на утверждение “Пакет солидарности 2.0” с увеличением до 4 млрд евро и расширение критической инфраструктуры в рамках Программы поддержания жизнедеятельности инфраструктуры.

В то же время он выразил надежду на утверждение ЕБРР в июле кредита “Укравтодору” в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев – Одесса вплоть до Одессы, строительство северной объездной дороги Львова. Планируется, что вместе с дополнительными 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка это позволит быстро начать этих два важных логистических проекта.

“Несмотря на кризис инвестиции в инфраструктуру, в частности строительство дорог, остаются для нас одним из крупнейших приоритетов. В этом году в бюджете предусмотрены рекордные средства для строительства дорог, а также дополнительные заимствования под государственные гарантии”, – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил ЕБРР за готовность поддержать развитие муниципальных проектов в Украине и подписание меморандума между ЕБРР и правительством Украины на Мариупольском инвестиционном форуме в октябре 2019 года.

“Знаю, что на его реализацию уже начаты переговоры о привлечении финансирования пилотных проектов на общую сумму около 160 млн евро в Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях, и мы надеемся, что сможем их успешно финализировать в течение нескольких месяцев. Надеюсь, что со временем больше инфраструктурных проектов будет развернуто в разных регионах страны”, – заметил Президент.

При этом он добавил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, украинские государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку ЕБРР.

Вместе с тем, как отметили в ОП, Чакрабарти приветствовал процесс реформирования в Украине, который продолжается несмотря на эпидемию COVID-19, отметив эффективный закон о концессии и голосование за закон об открытии рынка земли.

В свою очередь Зеленский заверил, что Украина продолжит реформирование.