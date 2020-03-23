Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ, а также шаги по имплементации этой программы.

“Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан”, – сказал Зеленский.

Пресс-служба Зеленского также процитировала заявление Георгиевой.

“Имела очень конструктивный разговор с Президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19”, – заявила глава МВФ.

По данным пресс-службы, стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности относительно увеличения их объема.