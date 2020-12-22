Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и восстановления сил, а также поздравил его с днем рождения, который Эммануэль Макрон отметил накануне.
Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины от COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий относительно солидарного распределения сертифицированной вакцины.
Президент Украины назвал этот шаг “жестом настоящей дружбы”.
“Спасибо Эммануэлю Макрону за его готовность помочь ускорить вакцину Covid-19. Это жест настоящей дружбы”, – написал Зеленский.
Глава государства также отметил, что высоко оценивает поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных инициатив.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в странах Европейского союза начнется 27 декабря.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.