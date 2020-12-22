Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и восстановления сил, а также поздравил его с днем ​​рождения, который Эммануэль Макрон отметил накануне.

Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины от COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий относительно солидарного распределения сертифицированной вакцины.

Президент Украины назвал этот шаг “жестом настоящей дружбы”.

“Спасибо Эммануэлю Макрону за его готовность помочь ускорить вакцину Covid-19. Это жест настоящей дружбы”, – написал Зеленский.

Глава государства также отметил, что высоко оценивает поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных инициатив.