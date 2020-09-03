Президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании сообщили, что руководство ряда медучреждений заставляет персонал скрывать свое инфицирование COVID-19 на работе из-за угрозы административного наказания для больниц. Он поручил МОЗ разобраться с этим.

Об этом сообщает сайт главы государства.

“Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом”, – сказал Зеленский.

Также Зеленский попросил правительство принять меры для защиты детей от COVID-19, в связи с началом нового учебного года.

Глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах школы полностью обеспечены всем необходимым для защиты от коронавируса. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.