Об этом сообщает сайт главы государства.
“Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом”, – сказал Зеленский.
Также Зеленский попросил правительство принять меры для защиты детей от COVID-19, в связи с началом нового учебного года.
Глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах школы полностью обеспечены всем необходимым для защиты от коронавируса. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.
- По состоянию на утро четверга, 3 сентября, в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавируса COVID-19.