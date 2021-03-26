Об этом президент написал в Twitter.
“Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров “нормандской четверки” и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня”, — написал президент.
Перед этим по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ ее спикер Алексей Арестович сообщил о срочных переговорах Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с руководством “нормандской четверки”.
“Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран “нормандского формата” относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих”, — сказал Арестович в эфире телеканала “Україна 24”.
Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
- 18 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников лидеров “нормандской четверки” предложил принять заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.