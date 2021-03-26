После обострения на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" предпринять усилия для сохранения режима тишины.

Об этом президент написал в Twitter.

“Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров “нормандской четверки” и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня”, — написал президент.

Перед этим по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ ее спикер Алексей Арестович сообщил о срочных переговорах Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с руководством “нормандской четверки”.

“Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран “нормандского формата” относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих”, — сказал Арестович в эфире телеканала “Україна 24”.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.