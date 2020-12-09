Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

“Законопроект, который был инициирован президентом для перезагрузки КСУ, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в Парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожение судьями КСУ системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения”, – говорится в сообщении.

В ОП ожидают выводов Венецианской комиссии в конце текущей недели.

Также отмечается, что в Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из конституционного кризиса.

“Не может идти о том, что принятие лишь какого-то одного закона достаточно для того, чтобы восстановить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры, в том числе электронного декларирования, а также для того, чтобы восстановить доверие к деятельности КСУ”, – отметили в ОП.

Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. КСУ признал неконституционной статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.