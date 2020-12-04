Зеленский сравнил интернет-СМИ с «женщинами на скамейке у подъезда»

Об этом шла речь в новом влоге президента.

“Вчера я сделал большую глупость: решил перед сном почитать новости в Интернете. Нет, я прекрасно знаю, что происходит, но хотел посмотреть, как об этом пишут некоторые сайты. И вот они напомнили мне двор, где я вырос, и лавочку у моего подъезда. Ну такую, знаете, типичную, в каждом дворе Украине такая есть. Там круглосуточно сидят женщины. У них, кажется, нет имен, только отчества. И все они являются носителями эксклюзивных сенсационных новостей”, — сказал президент.

Также Зеленский выразил недовольство по поводу контент-политики Интернет-изданий, с новостями которых ознакомился.

“И я никого не хочу обидеть, но иногда кажется, что некоторые средства массовой информации приняли этих женщин на работу, причем на руководящие должности. Громкие заголовки, сенсации, скандалы. Факты и доказательства — нет. Только “как сообщает наш надежный источник”, – добавил он.

На видео — первые 1,5 минуты

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для Владимира Зеленского хотят создать пул из 25-30 журналистов, которые смогут ставить президенту вопрос на пресс-конференции.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк также заявлял, что будет создан пул блогеров, в социальных сетях будут освещать положительные тренды во внутренней политике страны.