Зеленский сравнил интернет-СМИ с «женщинами на скамейке у подъезда»

Об этом шла речь в новом влоге президента.
“Вчера я сделал большую глупость: решил перед сном почитать новости в Интернете. Нет, я прекрасно знаю, что происходит, но хотел посмотреть, как об этом пишут некоторые сайты. И вот они напомнили мне двор, где я вырос, и лавочку у моего подъезда. Ну такую, знаете, типичную, в каждом дворе Украине такая есть. Там круглосуточно сидят женщины. У них, кажется, нет имен, только отчества. И все они являются носителями эксклюзивных сенсационных новостей”, — сказал президент.
Также Зеленский выразил недовольство по поводу контент-политики Интернет-изданий, с новостями которых ознакомился.
“И я никого не хочу обидеть, но иногда кажется, что некоторые средства массовой информации приняли этих женщин на работу, причем на руководящие должности. Громкие заголовки, сенсации, скандалы. Факты и доказательства — нет. Только “как сообщает наш надежный источник”, – добавил он.
На видео — первые 1,5 минуты
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для Владимира Зеленского хотят создать пул из 25-30 журналистов, которые смогут ставить президенту вопрос на пресс-конференции.
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк также заявлял, что будет создан пул блогеров, в социальных сетях будут освещать положительные тренды во внутренней политике страны.
- 22 октября на украинских телеканалах обнародовали интервью Владимира Зеленского четырем каналам “1+1”, “Украина”, ICTV и “Интер”. Споры вызвало то, что представители государственного “Суспильного” приглашены не были.
- 6 июня, в День журналистов, Зеленский отправился с представителями медиа в лес на велосипедах. На встрече присутствовали около 30 журналистов, среди них — BBC Украина, РБК-Украина, ТСН и другие.
- В апреле в Офисе президента Украины уверяли, что Владимир Зеленский обязательно даст пресс-конференцию по итогам года. Однако аккредитацию на мероприятие получило ограниченное количество журналистов. В частности, #Буквы не были аккредитованы.