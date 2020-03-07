Об этом идет речь в материале издания.
В статье отмечается, что Зеленский “упивается этими яркими сравнениями, которые иногда приводят его в неправильном направлении”.
Журналисты пишут, что свое президентство он сравнивает с пребыванием на протекающей лодке:
“Повсюду дыры, и руками и ногами ты пытаешься их закрыть. Вот как мы живем. Мы закрываем дыры”, – цитируют Зеленского.
При этом, когда журналисты говорят, что это похоже на тонущий корабль, он добавляет: “Но мы не тонем!”.
- В январе в Сети была публикована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.