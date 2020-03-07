Глава государства Владимир Зеленский в интервью журналистам британского издания The Guardian сравнил свое президентство с пребыванием на протекающей лодке.

Об этом идет речь в материале издания.

В статье отмечается, что Зеленский “упивается этими яркими сравнениями, которые иногда приводят его в неправильном направлении”.

Журналисты пишут, что свое президентство он сравнивает с пребыванием на протекающей лодке:

“Повсюду дыры, и руками и ногами ты пытаешься их закрыть. Вот как мы живем. Мы закрываем дыры”, – цитируют Зеленского.

При этом, когда журналисты говорят, что это похоже на тонущий корабль, он добавляет: “Но мы не тонем!”.