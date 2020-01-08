Об этом глава государства проинформировал на своей странице в Facebook.
“Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Мы должны отработать все возможные версии”, – подчеркнул Зеленский.
Он также анонсировал проверку летной пригодности флота гражданской авиации в Украине.
“Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной пригодности всего гражданского флота”, – написал Зеленский.
В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.