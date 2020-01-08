Об этом глава государства проинформировал на своей странице в Facebook.

“Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Мы должны отработать все возможные версии”, – подчеркнул Зеленский.

Он также анонсировал проверку летной пригодности флота гражданской авиации в Украине.

“Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной пригодности всего гражданского флота”, – написал Зеленский.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).

Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).