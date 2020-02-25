Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.
По словам Зеленского, Украина не может импортировать уголь и электроэнергию из стран, которые не пускают ее на свои рынки.
“О каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли”, – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что этот вопрос необходимо решить срочно.
“Это срочное задание нашему министру”, – заявил Зеленский.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.
- В декабре Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины “О рынке электрической энергии”, который Парламент принял 4 декабря 2019 года. Документ вводит запрет на импорт электроэнергии из России.
- Руководитель “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук сообщал, что совокупный возможный максимальный импорт электроэнергии из РФ в Украину в годовом эквиваленте составляет 10 – 15 % нынешнего украинского спроса.