Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

По словам Зеленского, Украина не может импортировать уголь и электроэнергию из стран, которые не пускают ее на свои рынки.

“О каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли”, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что этот вопрос необходимо решить срочно.

“Это срочное задание нашему министру”, – заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.