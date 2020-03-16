Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.
“Призываю Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса”, – сказал Зеленский.
Он добавил, что в ближайшее время ожидается программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.