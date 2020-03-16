Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

“Призываю Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.