Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер против коронавируса потребовал провести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о помощи в связи с коронавирусом.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

“Призываю Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

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