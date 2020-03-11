Об этом он проинформировал во время церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана в Киеве.

“Отдельное внимание я хочу обратить на увековечение памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования памяти каждого героя, отдавшего свою жизнь за Родину”, – заявил Зеленский.

Он напомнил, что во время прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране “мы хотели показать всему миру, что мы помним о каждом украинце”. Глава государства добавил, что тогда обратился к Министерству обороны с призывом разработать на таком же высоком уровне церемонию для каждого воина, погибшего на Донбассе.

“Поэтому, когда я говорю сейчас, что у нас разрабатывается план, я хочу, чтобы мы прекратили говорить “разрабатывается”, а в течение ближайшей недели сделали это. И я хочу обратиться как к новому министру обороны, так и к начальнику Генштаба и Министерству ветеранов. Мы готовы на площадке Офиса президента помочь. И я сам тоже хочу заниматься этой разработкой, чтобы в каждом городе, куда возвращаются наши герои, чтобы мы не просто с уважением к ним относились, а чтобы это было на самом высоком уровне, который сегодня существует в мире”, – подчеркнул Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.