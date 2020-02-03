Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Фетхуллаха Гюлена

Об этом шла речь во время совместного брифинга президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Раджепа Тайипа Эрдогана, сообщает корреспондент #Букв.

Так отвечая на вопрос турецкого журналиста о том, какие шаги Украина предпринимает для борьбы с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена — FETO — несколько школ которой функционируют на территории страны, Президент Зеленский заявил, что передал информацию касательно их запрета руководителю Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

“По поводу запрета тех организаций, которые стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня с господином президентом выделили долгое время, говорили об этом теме, говорили очень детально. Я знаю, что этот вопрос уже был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты от президента Эрдогана. Скажу вам честно, есть даже разные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю Службы безопасности Украины, который должен этим вопросом заниматься”, — сказал он.

Как известно, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Группы военных, которые открыто выступили против режима Эрдогана, захватили бронетехнику и вертолеты, а также перекрыли мосты через пролив Босфор. В стране были заблокированы соцсети, а также полностью отключено телевидение. Была слышна стрельба и мощные взрывы. Военные вертолеты обстреляли здания управления разведки, Генштаба и главного телеканала страны. Над турецкой столицей на низкой высоте летали истребители.

В результате попытки государственного переворота в Турции погиб 161 человек и 1440 получили ранения. Кроме того, 2839 военных были задержаны. Турецкий президент Тайип Эрдоган призвал народ выйти на улицы для защиты демократии. В результате на улицы Стамбула вышли сторонники президента Турции, начались стихийные протесты против переворота.

Кто такой Фетхуллах Гюлен?

Сам Эрдоган обвинил в попытке сменить власть проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен – писатель, исламский проповедник и бывший имам. У него миллионы последователей, поклонников и лояльных симпатиков в странах Западной Европы и США.

Он является основателем общественно-политического движения “Хизмет” которое представляет “ханафитско-матуридитский” вариант ислама и продолжительное время является выразителем политического мнения кемалистов (приверженцы националистических взглядов, нацеленных на модернизацию Турцию и восстановление ее былой мощи в рамках всех тюрских государств и народов).

Сегодня движение Фетхуллаха, основанное в 1966 году, является мощнейшей финансовой структурой с многомиллиардными оборотами. Она включает в себя сеть из десятков общественных организаций, бизнес-федерацию TUSKON, которая состоит из 30 000 предприятий и имеет представительства в Брюсселе, Москве и Вашингтоне. Кроме того, движение делает особый акцент на образовании — сегодня во всем мире школ движения более тысячи. Несколько таких функционируют на территории Украины.

Движение Гюлена долгое время поддерживало исламистов Рэджепа Тайипа Эрдогана. Несколько десятилетий они были союзниками, но в конце 90-х гг. дружбе настал конец.

Военный переворот в Турции в 2016 году

Стоит отметить, что военный переворот 2016 года — не первый в истории Турции. Все они были связаны с реваншистскими настроениями в стране, где правящая элита и бюрократия пытаются восстановить былое могущество Османской империи, а выразителями этого мнения сегодня стали две личности – экс-премьер-министр, а ныне президент Турции Эрдоган и его бывший соратник Гюлен.

В самый разгар попытки государственного переворота 2016 года президент Турции сделал обращение к народу через систему видеозвонков Facetime, встроенную в телефоны Apple. Он заявил, что переворот поддерживается из Пенсильвании и обвинил в мятеже исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Впоследствии его движение было признано в Турции террористической организацией, а его члены преследуются турецкими властями.

Сам Гюлен сперва осудил попытку государственного переворота в Турции и отверг обвинения в своей причастности к его организации. А спустя несколько месяцев после переворота Гюлен заявил, что президент Эрдоган сам причастен к попытке государственного переворота в стране.

“То, что Эрдоган мог сам стоять за переворотом, казалось мне сначала только возможностью. В последние дни она переросла в уверенность. … Эрдоган надеялся, что мы провозгласим его лидером всех мусульман. Он ожидал, что мы будем его во всем мире рекламировать. Когда же этого не произошло, он объявил нам войну”, — заявил Гюлен.

В 2019 году, спустя почти три года после подавления путча в Турции продолжаются массовые облавы и аресты. За пять дней по подозрению в террористической деятельности и связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена арестовали более 500 человек.

Гюлен и США