Об этом в комментарии #Буквам сказал юрист, бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Как известно, Президент завил о закрытии границы с 27 марта.

“Я не знаю, его кто-то сознательно подставляет, или как так. Но у Президента высшее юридическое образование, и поэтому хочется ему напомнить абзац второй статьи 33 Конституции: “Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину”, – сказал Магера.

“Это право является абсолютным, и оно не может ограничиваться даже принятыми законами. Даже если Парламент примет закон и скажет, что граждане не могут заезжать в Украину – он априори будет антиконституционным”, – подчеркнул юрист.

По его словам, если граждане возвращаются больными какой-то опасной болезнью, то государство должно их изолировать, предоставить необходимую медицинскую помощь, но не отказывать в возвращении.

Другое дело – можно запретить гражданам выезд.

“Конституция говорит, что такого права тоже нет, но там есть оговорка, что за исключением предусмотренных законом. В этом случае, если закон предусмотрит, что гражданин не может выехать, то тогда ему могут не позволить”, – добавил Магера.

Он также выразил обеспокоенность из-за попыток Конституционного суда пересматривать позицию под ситуацию, потому что это создаст опасные прецеденты на будущее.