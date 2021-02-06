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Зеленский, нарушая карантин, отпраздновал день рождения в квартире Миндича – «Схемы»

Президент Украины Владимир Зеленский, нарушая карантин, отпраздновал день рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

Суббота, 6 февраля 2021, 11:30

Об этом говорится в расследовании программы “Схемы”.

День рождения Зеленский отмечал 25 января, с само празднование назначили на 29 января.

По подсчетам журналистов, на вечеринке находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси.

Среди гостей Зеленского был первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко. Также на празднике присутствовали участники “Квартала-95” Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер сериала “Слуга народа” Алексей Кирющенко.

Вечеринка состоялась в доме на Грушевского, 9а в Киеве, в квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии “Квартал-95”, близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Стоит отметить, что Миндич является совладельцем зарегистрированной на Кипре Green Family Ltd, основанной Зеленским и его партнерами в 2012 году. Сам Зеленский покинул компанию. В записях о владении бизнесом в Украине Миндич, наряду с другими компаниями, входит в число совладельцев, вместе с Green Family Ltd и других владельцев, трех компаний, участвующих в производстве телепрограмм Зеленского.

Покойная теща Миндича, мать его жены Екатерины Вербер-Миндич, Алла Вербер была самой влиятельной личностью в российской модной индустрии, она активно участвовала в формировании коллекций мировых брендов для России, а также поддерживала разработки начинающих отечественных модельеров и дизайнеров (Kira Plastinina, Inna Honour, Tegin и других).

Кроме того, среди друзей Вербер – ведущие политики России. К примеру, одно из ее день рождений посетили одна из идеологов войны России против Украины, соратница Путина и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, Иосиф Кобзон, Татьяна Навка, Надежда Бабкина, Валерия и Иосиф Пригожин, Тина Канделаки, Игорь Крутой, Яна Рудковская и другие.

Добавим, что локдаун в Украине закончился 24 января, на следующий день начали действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года. В частности, с 25 января запрещено проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии журналистам подтвердил, что празднование дня рождения президента в компании более 20 человек является нарушением карантина, и в таком случае “вызывается полиция”.

“Когда мы писали постановление и прописывали именно этот пункт “массовые” – мы там говорили обо всех мероприятиях, если не урегулированы этим постановлением. Поэтому это касается и домохозяйств. С эпидемической точки зрения постановление прописано именно так. Это массовое мероприятие. Да. И вызывается полиция. Есть нарушения карантина. Такси приравнивается к общественному транспорту. То есть передвижения за пределами собственного автомобиля. Поэтому нужно быть в маске, как и водитель”, – отметил он.

Теги: Владимир Зеленский, Виктор Ляшко, День Рождения, Игорь Коломойский, карантин, Миндич, ОПУ, нарушение карантина

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