Об этом сообщает Офис президента.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.

По данным “Схем”, Зеленский пользуется – “домом № 29”. В этом имении также известном как “дача Ющенко”, накануне сделали ремонт за государственный счет. Почти 200 000 гривен из бюджета было потрачено на услуги по “аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома”, еще 110 000 гривен ушло на “ремонт системы пожарной сигнализации”.

На этой даче в течение 2004-2014 годов жил третий президент Украины Виктор Ющенко.

А в 2014-м, когда Ющенко таки решил оставить государственную резиденцию, ее планировали продать и даже устроили смотрины для журналистов.

Именно тогда украинское общество узнало что президентская государственная дача – это трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету в 30 млн гривен в год.

Журналисты заявили, что еще на предыдущей недели не раз фиксировали, как кортеж президента после окончания рабочего дня направлялся именно в том направлении.

Однако, уже во вторник, 7 июля, Зеленский опубликовал на сайте электронных деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Президент продал дом и земельный участок в Иванковичах. Дом купила жена заместителя руководителя фракции “Слуга народа” в парламенте Юрия Киселя — за 12,1 миллионов гривен.

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

“Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен продан дом. Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский с семьей будет временно проживать в государственной резиденции “Конча-Заспа”.

Напомним, 17 апреля 2019 на тот момент еще кандидат в президенты Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, планирует ли он пользоваться государственными резиденциями, сказал: “Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла”.

Он пояснил, что выступает за то, чтобы отдать резиденции в распоряжение социальным службам. Как пример, создать на их базе “лагерь отдыха”.

“Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Декоммунизировали же название пионер-лагерь, правильно? Как-то лагерь отдыха?” – пояснил шоумен.

Это было за несколько дней до решающего второго тура выборов президента Украины, где он разгромно победил своего оппонента Петра Порошенко.

Несколькими годами ранее упоминание об этом было и в известной сцене с участием персонажа Зеленского Василия Голобородько в сериале “Слуга народа”, который и стал идеологической и имиджевой основой прихода актера в политику: “Меня бы на одну неделю туда отправить, если бы это было возможно. Я бы им устроил! Кортежи – нах *! Льготы ваши – нах *! Дачи – нах *! Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель”.