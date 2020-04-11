Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента
Президенту доложили, что в настоящее время в госпитале находятся 33 врача, из них 10 человек хирургического профиля и 23 – терапевтического.
В связи с объявлением в стране карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, развернуто инфекционное отделение в палаточном городке, также развернуты все диагностические кабинеты, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым и травмированным, которые могут быть инфицированы коронавирусом.
Кроме этого, на территории госпиталя также есть передвижная лаборатория, которая может делать 20 исследований ПЦР в день.
- В Украине по состоянию на утро 10 апреля было зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.