Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где ознакомился с работой палаточного городка для людей, зараженных коронавирусом COVID-19. Их разместили на территории 66 Военно-мобильного госпиталя.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента

Президенту доложили, что в настоящее время в госпитале находятся 33 врача, из них 10 человек хирургического профиля и 23 – терапевтического.

В связи с объявлением в стране карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, развернуто инфекционное отделение в палаточном городке, также развернуты все диагностические кабинеты, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым и травмированным, которые могут быть инфицированы коронавирусом.

Кроме этого, на территории госпиталя также есть передвижная лаборатория, которая может делать 20 исследований ПЦР в день.