Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах”, – сказал Зеленский.
Отмечается, что молитва была прочитана главным раввином Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувеном Асманом и главным раввином Стены плача Шмуелем Рабиновичем.
Напомним, что делегация Украины решила уступить свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль.
- Народный депутат Владимир Вятрович выразил мнение, что Зеленский едет в Израиль в качестве массовки для выступления Владимира Путина.