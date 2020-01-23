Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах”, – сказал Зеленский.

Отмечается, что молитва была прочитана главным раввином Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувеном Асманом и главным раввином Стены плача Шмуелем Рабиновичем.

Фото: Офіс Президента

Напомним, что делегация Украины решила уступить свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль.
  • Народный депутат Владимир Вятрович выразил мнение, что Зеленский едет в Израиль в качестве массовки для выступления Владимира Путина.