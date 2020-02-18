Президент Украины Владимир Зеленский выступил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Темами его выступления были прекращение войны и коронавирус.

Видео брифинга обнародовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, комментируя сегодняшний штурм украинских позиций на Донбассе, в результате которого погиб военнослужащий, Зеленский заявил, что это “не изменит курс” на установление мира, к которому страна “уверенно приближается”. По словам президента, “провокации бывают”.

“Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают. Армия соответствующим образом сильно ответила. Несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируема нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру”, – сообщил Зеленский.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного.

После этого Зеленский перешел к теме коронавируса, заверив, что “у нас полностью контролируемая ситуация”.

“Мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию по поводу того, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов. Мы полностью готовы. Но самое главное, что мы забираем наших граждан”, – отметил Зеленский.

После заявления по коронавирусу президент покинул брифинг.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.