Видео брифинга обнародовала пресс-служба Офиса президента Украины.
Так, комментируя сегодняшний штурм украинских позиций на Донбассе, в результате которого погиб военнослужащий, Зеленский заявил, что это “не изменит курс” на установление мира, к которому страна “уверенно приближается”. По словам президента, “провокации бывают”.
“Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают. Армия соответствующим образом сильно ответила. Несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируема нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру”, – сообщил Зеленский.
Он также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного.
После этого Зеленский перешел к теме коронавируса, заверив, что “у нас полностью контролируемая ситуация”.
“Мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию по поводу того, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов. Мы полностью готовы. Но самое главное, что мы забираем наших граждан”, – отметил Зеленский.
После заявления по коронавирусу президент покинул брифинг.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- В результате боевых действий сегодня погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.