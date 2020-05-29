Соответствующий указ №204/2020 опубликован на сайте главы государства.

“За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича – полковника (посмертно)”, – говорится в указе.

Как известно, командиром танковой бригады Юрий Межаков был назначен в декабре 2018 года. В 2014-2015 годах он занимал должность начальника штаба 28-й бригады.