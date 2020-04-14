Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам на карантине "духовно обогащаться" и читать книги.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Зеленский дал “традиционный совет о том, чем заняться на карантине”. На этот раз Президент посоветовал читать книги.

Зеленский порекомендовал украинцам воспользоваться онлайн-ресурсами Национальной библиотеки им. Владимира Вернадского, Национальной библиотеки им. Ярослава Мудрого, также Публичной библиотеки им. Леси Украинки в Киеве, где можно найти электронные версии книг “любых жанров на любой вкус”.

“Обогащаемся духовно, остаемся дома и будем здоровы, дорогие украинцы”, — сказал Президент.