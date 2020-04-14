Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.
Зеленский дал “традиционный совет о том, чем заняться на карантине”. На этот раз Президент посоветовал читать книги.
Зеленский порекомендовал украинцам воспользоваться онлайн-ресурсами Национальной библиотеки им. Владимира Вернадского, Национальной библиотеки им. Ярослава Мудрого, также Публичной библиотеки им. Леси Украинки в Киеве, где можно найти электронные версии книг “любых жанров на любой вкус”.
“Обогащаемся духовно, остаемся дома и будем здоровы, дорогие украинцы”, — сказал Президент.
- Ранее Президент Владимир Зеленский порекомендовал украинцам на время карантина оставаться дома, а молодым людям — бороться с демографическим кризисом.