Спор произошел во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.

Журналист Даниил Мокрык напомнил Зеленскому о том, что в декабре 2019 года Президент лично пришел на брифинг о “раскрытии убийц журналиста Павла Шеремета” (как заявляли руководители полиции и Министерства внутренних дел без решения суда) и своим присутствием “поставил свою политическую визу и взял на себя политическую ответственность” за обвинения подозреваемых.

Пока журналист задавал вопрос, Президент несколько раз уточнял, что он говорил на брифинге о “предполагаемых” убийцах.

Мокрык поинтересовался у Зеленского, какую ответственность лично Президент понесет в том случае, если в итоге окажется, что по подозрению в убийстве Шеремета в следственном изоляторе сидят невиновные люди.

В своем ответе Президент сказал, что готов нести ответственность “там, где он может” и заявил, что журналист пытался “ставить его на место”.

“Сейчас в стране все построено так, что и за все, что происходит в правительстве, я несу ответственность, и за все по делу Шеремета, я должен нести ответственность. За все по делу Екатерины Гандзюк я несу ответственность”, – прокомментировал он.

Также Зеленский заявил, что его “затянули” прийти на брифинг, где называли подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого Президент попросил журналиста “назначить ему ответственность” за это дело.

“Вы не должны брать на себя ответственность. Но в тот момент, когда вы пришли на эту пресс-конференцию, когда вы сказали: спасибо следствию за то, что сделано, вы взяли на себя ответственность за содержание этого брифинга”, – ответил ему журналист.

В ответ Зеленский раздраженно заявил, что они с журналистом “разговаривают как во дворе”.

“Я на ваш вопрос много раз ответил. Если вас не устраивает мой ответ, мне интересно, чего вы ждете. У нас бессмысленная с вами беседа”, – сказал глава государства.