Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу привезти Олимпиаду в Украине. Министерство молодежи и спорта уже готовит техническое задание для этого.

Об этом в интервью изданию “Трибуна” заявил глава министерства Вадим Гутцайт.

Журналисты задали министру вопрос о планах президента Зеленского касательно проведения Олимпийских игр в Украине. О таких намерениях глава государства сообщал еще в прошлом году.

Гутцайт в свою очередь заявил, что Зеленский поставил ему соответствующую задачу. Министерство готовит техническое задание по подготовке к Олимпиаде.

“Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украине. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для олимпийских игр. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет — это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы”, — сказал министр.

На уточняющий вопрос по поводу того, считает ли он уместным заниматься этим вопросом, когда многие отрасли требуют немало денег здесь и сейчас, Гутцайт ответил: