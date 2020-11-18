Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался положительным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

“Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница” Феофания “- ред.)” – сказал он в своем блоге.

Зеленский отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше.

“Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается”, – отметил он.

Президент выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже из больницы.