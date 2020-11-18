Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
“Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница” Феофания “- ред.)” – сказал он в своем блоге.
Зеленский отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше.
“Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается”, – отметил он.
Президент выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже из больницы.
- Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили COVID-19, в настоящее время находятся в изолированных палатах больницы “Феофания“. В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака просто изолированная палата.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал от Правительства и действующего главы государства Владимира Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных коронавирусом COVID-19 украинцев.
- Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что больницу “Феофания” могут перепрофилировать для больных коронавирусом COVID-19.