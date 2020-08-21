Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его 7-летний сын Кирилл переболел в июне коронавирусом.

Об этом он рассказал журналистам во время визита в Николаевскую область.

Он утверждает, что Кирилл болел в то же время, что и его супруга Елена. Они вместе лечились в клинике.

“Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители обеспокоены этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом”, – рассказал Президент.

После этого Зеленский напомнил, что сейчас люди перестали соблюдать карантинные ограничения, из-за чего ежедневно большое количество новых больных.

“Никто ничего не боится – поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью”, – добавил он.

О том, что Елена Зеленская подхватила коронавирус, стало известно 12 июня. Она находилась на самоизоляции.

16 июня в Офисе президента сообщили, что первая леди госпитализирована в одну из больниц Киева с диагнозом “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести”.