Об этом проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Он уточнил, что его команда попыталась понять, “что не так было сделано в управлении экономикой Украины за многие годы и как это исправить”.
“Понятно, что коронакризис не сделал исключения для экономики Украины. Но все кризисы проходят. Пройдет и этот. А мы выйдем из него более сильными. Мы пытались понять, что не так. Что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы, и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства. И в течение двух недель представит его результаты. Наконец. И уже сегодня ясно – впереди много работы, а приоритеты понятны”, – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что нужно “уменьшить долю государства в экономике”, а также развивать “государственно-частное партнерство”.
“Наш финансовый ресурс ограничен. Да, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места”, – заявил глава государства.
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