Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

“Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Истинная забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание – общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье”, – говорится в поздравлении.

Рамазан-Байрам – праздник в мусульманских народов. Ему предшествует 30-дневный пост, который начинается в первый день новолуния месяца Рамадан (или Рамазан). Именно в этот месяц Мухаммеду покорилась Мекка и мусульманам даровано Коран.